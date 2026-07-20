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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 04.29 WIB

Keuangan Berpotensi Melesat, 6 Shio Ini Diramalkan Penuh Keberuntungan

Shio kaya mendadak dan rezeki meledak kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diyakini memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan kondisi finansial pada tahun 2025. Ramalan ini menyebutkan bahwa keberuntungan mereka berpotensi meningkat sehingga membuka lebih banyak kesempatan untuk meraih kesejahteraan.

Sumber rezeki yang datang pun dipercaya tidak hanya berasal dari satu bidang. Peluang usaha, hasil investasi, hingga kesempatan tak terduga disebut dapat menjadi jalan bagi pemilik shio tertentu untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Bagi sebagian orang, peningkatan tersebut diyakini mampu membawa perubahan hidup yang signifikan, terutama bagi mereka yang sebelumnya masih berjuang secara finansial. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, fase ini dipandang sebagai momentum yang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan dalam jangka panjang.

Mengacu pada penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang menurut astrologi Tionghoa diprediksi berpeluang menikmati lonjakan rezeki dan peningkatan kemakmuran.

1. Kerbau

Individu yang lahir pada tahun Kerbau (1961 unsur air, 1985 unsur kayu, 1997 unsur api, 2009 unsur tanah) dikenal memiliki potensi kemakmuran luar biasa dalam perjalanan karir mereka.

Kerbau merepresentasikan kekuatan dan kegigihan yang membantu pemiliknya mengatasi berbagai rintangan hidup dengan ketangguhan luar biasa.

Mereka dianugerahi kemampuan bekerja keras yang konsisten dan pantang menyerah dalam mengejar aspirasi, bahkan ketika menghadapi tantangan yang tampak mustahil.

Orang-orang bershio Kerbau memiliki kedisiplinan tinggi yang memungkinkan mereka membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan sepanjang hidup.

Dengan sifat tekun dan terstruktur, mereka mampu mengubah kesempatan kecil menjadi pencapaian besar yang menghasilkan kesuksesan finansial jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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