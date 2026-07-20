Rezeki Tak Putus, Ini 10 Weton yang Diyakini Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa

Weton diberkahi rezeki dan kaya abadi kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk menikmati kehidupan berkecukupan. Bagi pemilik weton tersebut, kemakmuran diyakini bukan sekadar harapan, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang terus mengiringi mereka.
Mereka disebut memiliki aura keberuntungan yang membuat rezeki datang silih berganti, bahkan ketika harus menghadapi berbagai tantangan. Berkat ketekunan, usaha, dan keberuntungan yang diyakini menyertainya, kondisi ekonomi mereka dipercaya tetap stabil dari waktu ke waktu.
Selain mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri, pemilik weton ini juga kerap dianggap membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Tak sedikit yang meyakini mereka memiliki kemampuan untuk berbagi rezeki dan menjadi penolong bagi keluarga maupun lingkungan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat sepuluh weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kemakmuran dengan rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup.
Minggu Pon memiliki neptu 5 (Minggu) dan 7 (Pon) dengan total 12, berada di bawah naungan Matahari yang membawa semangat berkobar.
Individu kelahiran hari ini dikaruniai keberanian tinggi meski terkadang emosi mudah tersulut dalam menghadapi tantangan kehidupan.
Meski cenderung memiliki banyak lawan akibat keberaniannya, mereka menyimpan kasih sayang berlimpah untuk keluarga dan orang-orang terdekat.
Kesetiaan dan sifat mengayomi merupakan karakteristik menonjol yang membuat mereka disegani dalam lingkungan sosial.
Berkat etos kerja yang pantang menyerah dan kegigihan luar biasa, kekayaan material diprediksi akan segera menghampiri kehidupan mereka dalam waktu dekat.
Minggu Pahing memiliki neptu 5 (Minggu) dan 9 (Pahing) dengan total 14, berada di bawah pengaruh Matahari yang memberikan keteguhan prinsip.
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