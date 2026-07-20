Lahir dengan Hoki Besar? Berikut 5 Weton yang Dipercaya Paling Beruntung

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, dikenal sebuah istilah yang menggambarkan sejumlah weton sebagai Pilihan Langit. Sebutan ini diberikan kepada mereka yang dipercaya memiliki garis hidup penuh keberuntungan, kemakmuran, dan kelancaran rezeki sejak lahir.

Pemilik weton tersebut diyakini memperoleh aliran rezeki yang terus berkembang sepanjang hidup. Selain berlimpah secara finansial, mereka juga disebut memiliki jalan yang lebih mudah dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan keluarga, hingga perkembangan spiritual.

Karena kehidupan mereka yang kerap dipenuhi keberhasilan, tidak sedikit orang menjadikan sosok dengan weton ini sebagai inspirasi dan teladan dalam meraih kesuksesan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi besar untuk menjalani kehidupan yang makmur dengan rezeki yang terus mengalir.

1. Senin Pahing Senin Pahing memiliki neptu 8 dan berada di bawah naungan unsur air yang memberikan ketenangan dalam pengambilan keputusan penting.

Individu kelahiran Senin Pahing dianugerahi aura kepemimpinan yang memancar kuat, menjadikan mereka sosok ideal untuk posisi pemimpin atau pengusaha sukses dalam berbagai bidang.

Mereka memiliki kemampuan istimewa dalam membuat keputusan strategis bahkan ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan, suatu kualitas yang sangat mendukung perjalanan menuju keberhasilan finansial.

Tanggung jawab yang melekat pada pribadi kelahiran Senin Pahing begitu tinggi sehingga orang-orang di sekitarnya secara alami merasa aman dan tenteram berada di bawah arahan mereka.

Kepercayaan yang terbentuk dari sikap bertanggung jawab ini menjadi aset berharga yang mampu membuka berbagai peluang besar dalam kehidupan profesional mereka.