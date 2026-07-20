Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Selasa, 21 Juli 2026 | 01.13 WIB

3 Weton yang Hidupnya Naik Kelas di Tahun 2026, Kesuksesan Datang Jadi Rezeki Khusus

Weton yang diramalkan hidupnya akan naik kelas di tahun 2026 saat kesuksesan datang jadi rezeki khusus.. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya akan naik kelas di tahun 2026 saat kesuksesan datang jadi rezeki khusus.. (dok: magnific)

JawaPos.com - Setiap hidup yang dijalani seseorang tentu memiliki kemungkinan untuk meraih yang terbaik.

Apa yang telah digariskan dalam hidup bisa digapai dengan cara dan pada jalannya masing-masing.

Di tahun 2026 ini sendiri diramalkan menjadi tahun indah saat seseorang bisa menggapai apa yang jadi titik pencapaian besar dalam hidup masing-masing.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, beirkut weton yang diramalkan hidupnya akan naik kelas di tahun 2026 saat kesuksesan datang jadi rezeki khusus.

1. Weton Jumat Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Wage diramalkan orang yang punya kerendahan hati.

Menurut perhitungan, tahun 2026 ini diyakini ini akan jadi periode saat pencapaian hidup dapat tercapai.

Banyak target dalam hidup yang dimungkinkan bisa diraih hingga hidup mereka banyak terdampak karenanya.

Diyakini, pencapaian yang bisa ditorehkan tidak terlepas dari kepribadian mereka yang disenangi banyak orang sehingga kemudahan banyak datang menghampiri.

2. Weton Senin Legi

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Menurut Teori Psikologi Carl Jung, Orang dengan Tipe Kepribadian Ini Sering Menemukan Kesuksesan di Usia Matang - Image
Kepribadian

Menurut Teori Psikologi Carl Jung, Orang dengan Tipe Kepribadian Ini Sering Menemukan Kesuksesan di Usia Matang

Senin, 20 Juli 2026 | 19.25 WIB

6 Zodiak Tumbuh Lebih Baik, Akhir Juli 2026 Akan Menjadi Saksi Perubahan Energi dan Kesuksesannya! - Image
Zodiak

6 Zodiak Tumbuh Lebih Baik, Akhir Juli 2026 Akan Menjadi Saksi Perubahan Energi dan Kesuksesannya!

Senin, 20 Juli 2026 | 19.17 WIB

Punya Jiwa Pemimpin, 5 Zodiak Ini Diprediksi Cepat Meraih Kesuksesan Karier - Image
Zodiak

Punya Jiwa Pemimpin, 5 Zodiak Ini Diprediksi Cepat Meraih Kesuksesan Karier

Senin, 20 Juli 2026 | 05.15 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore