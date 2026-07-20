Keberuntungan Datang Tanpa Banyak Hambatan, 3 Shio Ini Diprediksi Berjaya Pekan Depan

Ilustrasi shio yang beruntung finansial. (Magnific)
JawaPos.com – Berdasarkan ramalan astrologi Tiongkok, tiga shio diprediksi akan mengalami periode penuh keberuntungan mulai minggu depan, tepatnya pada 27 hingga 31 Juli 2026.
Energi positif sepanjang pekan tersebut diyakini dapat membantu mereka membuka berbagai peluang baru. Dengan memanfaatkan momentum yang ada dari awal hingga akhir minggu, usaha yang telah dilakukan sebelumnya berpotensi memberikan hasil yang memuaskan.
Berbagai hal baik yang selama ini diperjuangkan disebut mulai menunjukkan hasil, mulai dari peluang baru hingga keberhasilan yang datang secara perlahan.
Mengutip ulasan dari YourTango, berikut tiga shio yang diprediksi akan menerima aliran keberuntungan dan hasil positif tanpa banyak hambatan pada pekan 27 hingga 31 Juli 2026.
1. Babi
Shio Babi, keberuntungan yang akan menghampiri Anda melibatkan keuangan, kesejahteraan keluarga, dan urusan bisnis yang positif.
Untuk mencapai apa yang Anda inginkan, hal itu tidak akan mudah karena Anda mungkin perlu memilah-milah berbagai penawaran.
Di saat-saat stres, Anda mungkin merasa sama sekali tidak beruntung namun, kesabaran dan ketekunan akan membuahkan hasil.
Jadi, Anda perlu melatih kebijaksanaan. Anda harus percaya pada diri sendiri, tetapi ingatlah untuk tidak mendelegasikan keputusan kepada orang lain.
2. Kerbau
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