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Dhiaz Asihing Pamartany
Selasa, 21 Juli 2026 | 01.20 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Pisces 20 hingga 25 Juli 2026: Target Tercapai, Asmara Harmonis, Keuangan Stabil

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kabar baik datang untuk pemilik zodiak Pisces pada minggu 19-25 Juli 2026. Ramalan zodiak Pisces minggu ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Berbagai usaha yang dilakukan berpotensi memberikan hasil positif sehingga menjadi waktu yang tepat untuk mengejar keinginan dan mengambil langkah baru.

Pekan ini dipenuhi dengan energi yang mendukung perkembangan Pisces dalam berbagai aspek kehidupan.

Mulai dari pekerjaan, hubungan asmara, kondisi keuangan, hingga kesehatan, semuanya menunjukkan arah yang cukup baik.

Dengan tetap percaya diri dan memanfaatkan kesempatan yang hadir, Pisces dapat menikmati minggu yang penuh kemajuan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Pisces mulai dari karier, asmara, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam dunia pekerjaan, Pisces diprediksi dapat menjalankan tugas dengan lebih lancar.

Berbagai hambatan yang sebelumnya mungkin muncul perlahan dapat teratasi sehingga pekerjaan berjalan lebih efektif.

Selain itu, peluang baru juga berpotensi datang dan membuka jalan bagi perkembangan karier.

Editor: Hanny Suwindari
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