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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 16.53 WIB

5 Zodiak yang Diyakini Paling Beruntung, Keberuntungan Seolah Selalu Berpihak

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan potensi yang berbeda, termasuk dalam hal menarik keberuntungan. Tak sedikit pencinta astrologi yang mengikuti ramalan zodiak untuk mengetahui siapa saja yang dinilai lebih mudah memperoleh peluang baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Meski pencapaian seseorang tetap ditentukan oleh kerja keras, keputusan, dan konsistensi, sejumlah astrolog meyakini bahwa ada beberapa zodiak yang secara alami memiliki energi positif serta lebih sering bertemu dengan kesempatan yang menguntungkan.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari Horoscope, berikut lima zodiak yang kerap dianggap paling beruntung dan sering mendapatkan momen-momen baik dalam perjalanan hidupnya. Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya?

1. Sagitarius

Dinaungi oleh Jupiter, planet ekspansi dan keberuntungan, Sagitarius secara luas dianggap sebagai zodiak paling beruntung.

Jiwa petualang, optimisme, dan pendekatan mereka yang tak kenal takut sering kali membuka pintu-pintu tak terduga.

Baik itu perjalanan, karier, maupun cinta, Sagitarius cenderung menarik keberuntungan melalui keberanian mereka.

2. Leo

Leo, yang dinaungi Matahari, dikenal karena karisma dan kepercayaan diri.

Bakat kepemimpinan alami dan daya tariknya yang memikat sering kali menempatkan mereka di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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