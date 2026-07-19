Rezeki Mengalir Deras, 4 Zodiak Ini Disebut Paling Beruntung dalam Urusan Keuangan

JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter tertentu yang berkaitan dengan keberuntungan, ambisi, serta kemampuan dalam mengelola peluang finansial.

Mereka dianggap memiliki kecenderungan untuk bekerja keras, melihat kesempatan yang ada, dan mengembangkan potensi yang dapat membawa kesuksesan dalam bidang keuangan.

Meski kondisi finansial setiap orang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya, astrologi menyebut ada beberapa zodiak yang memiliki energi positif dalam hal kemakmuran.

Mengutip ulasan AstroTalk, berikut empat zodiak yang dipercaya memiliki daya tarik terhadap kekayaan dan berpotensi menikmati kehidupan yang lebih mapan.

1. Taurus

Perwakilan zodiak ini memiliki pemikiran strategis sehingga mereka tahu cara mengelola uang dan memanfaatkannya.

Taurus cenderung berorientasi pada perencanaan jangka panjang, yang memungkinkan mereka menjaga disiplin keuangan.

Ketekunan, kesabaran, dan tekad adalah sifat-sifat terbaik mereka.

Di bawah pengaruh Venus, planet kemewahan, mereka mengejar hal-hal yang indah dan mahal, sering kali berhasil mendapatkannya.