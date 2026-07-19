Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 20 Juli 2026 | 00.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 20 Juli 2026: Lepaskan Keraguan, Babak Baru Menanti dengan Peluang yang Lebih Menjanjikan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.Com - Memasuki awal pekan, semesta membawa pesan penting bagi pemilik zodiak Capricorn. Senin, 20 Juli 2026 menjadi waktu yang tepat untuk menutup lembaran yang selama ini masih membebani pikiran. 

Berbagai persoalan yang sempat menggantung perlahan mulai menemukan titik terang. 

Ketika Anda bersedia menerima kenyataan, memaafkan, dan melangkah tanpa membawa beban masa lalu, energi positif akan mengalir lebih mudah ke dalam hidup Anda.

Hari ini bukan tentang berlari lebih cepat dari orang lain, melainkan tentang melangkah dengan arah yang benar. 

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang tekun dan pantang menyerah. Namun, sesekali Anda juga perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak, menarik napas, lalu mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui. 

Dari sanalah muncul kejernihan berpikir yang akan membantu Anda membuat keputusan lebih bijaksana.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Capricorn untuk Senin, 20 Juli 2026.

Asmara

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin, 20 Juli 2026: Saatnya Menata Langkah dengan Tenang, Kesabaran Akan Mengantar pada Hasil Terbaik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin, 20 Juli 2026: Saatnya Menata Langkah dengan Tenang, Kesabaran Akan Mengantar pada Hasil Terbaik

Senin, 20 Juli 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Senin, 20 Juli 2026: Jangan Takut Melangkah Lebih Jauh, Kesempatan Besar Berawal dari Keberanian - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Senin, 20 Juli 2026: Jangan Takut Melangkah Lebih Jauh, Kesempatan Besar Berawal dari Keberanian

Senin, 20 Juli 2026 | 00.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Senin, 20 Juli 2026: Saatnya Berhenti Meragukan Diri, Langkah Berani Akan Membuka Banyak Kesempatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Senin, 20 Juli 2026: Saatnya Berhenti Meragukan Diri, Langkah Berani Akan Membuka Banyak Kesempatan

Minggu, 19 Juli 2026 | 23.26 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore