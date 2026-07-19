Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 20 Juli 2026: Lepaskan Keraguan, Babak Baru Menanti dengan Peluang yang Lebih Menjanjikan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.Com - Memasuki awal pekan, semesta membawa pesan penting bagi pemilik zodiak Capricorn. Senin, 20 Juli 2026 menjadi waktu yang tepat untuk menutup lembaran yang selama ini masih membebani pikiran.
Berbagai persoalan yang sempat menggantung perlahan mulai menemukan titik terang.
Ketika Anda bersedia menerima kenyataan, memaafkan, dan melangkah tanpa membawa beban masa lalu, energi positif akan mengalir lebih mudah ke dalam hidup Anda.
Hari ini bukan tentang berlari lebih cepat dari orang lain, melainkan tentang melangkah dengan arah yang benar.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang tekun dan pantang menyerah. Namun, sesekali Anda juga perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak, menarik napas, lalu mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui.
Dari sanalah muncul kejernihan berpikir yang akan membantu Anda membuat keputusan lebih bijaksana.
Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Capricorn untuk Senin, 20 Juli 2026.
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