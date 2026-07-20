4 Shio Paling Beruntung pada 20 Juli 2026, Rezeki dan Peluang Emas Menghampiri

JawaPos.com – Memasuki 20 Juli 2026, sejumlah shio dalam astrologi Tiongkok diprediksi akan mengalami fase yang dipenuhi keberuntungan.

Energi positif pada hari tersebut diyakini membuka peluang baru, menghadirkan kabar baik, serta membawa berbagai kesempatan yang dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan ramalan yang dikutip dari Horoscope, ada empat shio yang disebut memiliki prospek paling menjanjikan pada periode ini. Simak daftarnya berikut dan cari tahu apakah shio Anda termasuk di dalamnya.

1. Tikus

Shio Tikus akan merasakan semua kebaikan kembali kepada Anda.

Bisa berupa dukungan finansial yang tak terduga, kesepakatan baru, atau seseorang yang siap membantu tanpa syarat tambahan.

Anda akan menerima konfirmasi bahwa usaha sebelumnya tidak sia-sia.

19 September sempurna untuk rapat dan negosiasi penting.

Jika Anda sedang menunggu saat yang tepat untuk meminta promosi atau menyampaikan ide kepada atasan, Semesta akan menciptakan kondisi ideal untuk itu.