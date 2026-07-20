4 Shio Paling Beruntung pada 20 Juli 2026, Rezeki dan Peluang Emas Menghampiri

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memasuki 20 Juli 2026, sejumlah shio dalam astrologi Tiongkok diprediksi akan mengalami fase yang dipenuhi keberuntungan.
Energi positif pada hari tersebut diyakini membuka peluang baru, menghadirkan kabar baik, serta membawa berbagai kesempatan yang dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.
Berdasarkan ramalan yang dikutip dari Horoscope, ada empat shio yang disebut memiliki prospek paling menjanjikan pada periode ini. Simak daftarnya berikut dan cari tahu apakah shio Anda termasuk di dalamnya.
1. Tikus
Shio Tikus akan merasakan semua kebaikan kembali kepada Anda.
Bisa berupa dukungan finansial yang tak terduga, kesepakatan baru, atau seseorang yang siap membantu tanpa syarat tambahan.
Anda akan menerima konfirmasi bahwa usaha sebelumnya tidak sia-sia.
19 September sempurna untuk rapat dan negosiasi penting.
Jika Anda sedang menunggu saat yang tepat untuk meminta promosi atau menyampaikan ide kepada atasan, Semesta akan menciptakan kondisi ideal untuk itu.
Kuncinya adalah jangan menolak bantuan dan jangan meremehkan harga diri Anda.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force