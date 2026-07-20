Rezeki Makin Lancar, 6 Shio Ini Diprediksi Dihampiri Keberuntungan Mulai 20 Juli 2026

JawaPos.com – Berdasarkan ramalan astrologi Tiongkok, enam shio diprediksi akan memasuki periode penuh peluang dan keberuntungan finansial mulai 20 Juli 2026. Pada masa ini, mereka disebut memiliki energi positif yang mendukung peningkatan rezeki, kestabilan ekonomi, serta datangnya berbagai kesempatan baru.

Momentum tersebut diyakini membawa keseimbangan dalam hal keuangan, sehingga berbagai usaha yang dilakukan berpotensi memberikan hasil yang lebih baik. Bagi enam shio ini, periode tersebut diperkirakan menjadi waktu yang menghadirkan kemajuan, keuntungan berkelanjutan, serta rasa lega setelah melewati berbagai tantangan.

Mengutip ulasan dari YourTango, berikut enam shio yang diprediksi akan mengalami peningkatan rezeki dan keberuntungan mulai 20 Juli 2026. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

1. Tikus

Besok menyoroti naluri alami Anda dalam hal keuangan. Pilihan yang terlewat bisa tiba-tiba tampak seperti langkah keuangan paling cerdas yang Anda buat sepanjang tahun.

Keberuntungan bisa datang melalui hal-hal kecil namun signifikan, seperti mengetahui Anda membayar lebih dan mendapatkan kembali uang.

Semua ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan kecerdikan Anda yang akhirnya dihargai secara langsung.

2. Ular

Besok memusatkan perhatian pada utang, iuran, dan segala hal finansial yang terasa sangat berat.