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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 19 Juli 2026 | 17.04 WIB

Punya Pemikiran Tajam, 5 Weton Ini Diramal Beruntung dalam Urusan Rezeki

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa - Image

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kecerdasan menjadi salah satu sifat yang diyakini dapat membantu seseorang meraih keberhasilan dan membuka peluang rezeki. Beberapa weton dipercaya memiliki kemampuan berpikir yang tajam sehingga lebih mudah membaca situasi, mengambil keputusan, dan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Kecerdasan tersebut tidak hanya diartikan sebagai kemampuan akademis, tetapi juga mencakup kecakapan menganalisis, intuisi yang kuat, serta strategi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Berbekal kemampuan itu, pemilik weton tertentu dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dalam karier, usaha, maupun hubungan sosial.

Menurut Primbon Jawa, kombinasi kecerdasan dan ketelitian menjadi modal penting yang membuat mereka lebih mudah meraih kesuksesan. Hal inilah yang kemudian dikaitkan dengan datangnya rezeki serta keberuntungan dalam perjalanan hidup.

Mengutip informasi dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki kecerdasan menonjol sehingga diyakini berpeluang menikmati rezeki yang lancar dan kehidupan yang penuh keberuntungan menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing

Weton dengan neptu berjumlah 16 ini merupakan perpaduan dari nilai hari Rabu (7) dan Pahing (9), berada di bawah naungan Tunggak Semi. Sifat khas yang menonjol dari pribadi ini tercermin dalam ketenangan dan pengendalian emosi yang luar biasa.

Kepribadian mereka yang mulia dan gemar menolong membuat mereka mudah diterima di berbagai lingkungan, sekaligus menciptakan aura positif di sekitarnya. Kesederhanaan dan kejujuran menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal berpenampilan yang cenderung simpel.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan menjaga rahasia dengan baik, menjadikan mereka tempat curhat yang ideal.

Rezeki mengalir lancar berkat kerja keras dan sikap pantang menyerah yang mereka miliki. Keberuntungan finansial tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memberikan keberkahan bagi keluarga mereka.

2. Kamis Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
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