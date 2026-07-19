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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 19 Juli 2026 | 15.40 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Mingguan 19-25 Juli 2026: Tetap Sabar Hadapi Tantangan, Keuangan Perlu Diatur

Ramalan zodiak mingguan 19-25 Juli 2026 (Freepik) - Image

Ramalan zodiak mingguan 19-25 Juli 2026 (Freepik)

 
JawaPos.com - Minggu 19-25 Juli 2026 menjadi waktu yang mengajarkan Taurus untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Tidak semua rencana akan berjalan sesuai harapan karena beberapa hambatan dan penundaan mungkin muncul.

Oleh karena itu, berpikir matang sebelum bertindak menjadi kunci agar terhindar dari masalah yang tidak diinginkan.

Meski perjalanan pekan ini terasa lebih menantang, bukan berarti Taurus tidak bisa melewatinya dengan baik.

Sikap sabar, kemampuan mengatur prioritas, dan pengendalian emosi akan membantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang.
Dengan langkah yang tepat, hasil yang lebih baik akan mulai terlihat seiring berjalannya waktu.

Inilah ramalan lengkap zodiak Taurus pada minggu ini 19-25 Juli 2026 yang dilansir dari Astroved.

1. Karier

Dalam dunia pekerjaan, Taurus diperkirakan menghadapi tekanan yang lebih besar dibanding biasanya.

Beban pekerjaan yang meningkat bisa membuat Anda merasa kurang nyaman selama menjalankan aktivitas di kantor.

Namun, kondisi ini masih dapat diatasi jika Anda mampu menyusun jadwal kerja secara teratur.

Editor: Candra Mega Sari
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