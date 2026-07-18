6 Zodiak Diprediksi Dapat Rezeki Tak Terduga di Akhir Juli 2026, Ada Orang Baik yang Datang Membantu

JawaPos.com - Menjelang akhir Juli 2026, banyak orang berharap datangnya kabar baik, terutama dalam urusan keuangan.

Menurut pembacaan tarot yang membahas energi keberuntungan di penghujung bulan, terdapat beberapa zodiak yang diprediksi memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Bentuk rezeki tersebut tidak selalu berupa gaji atau hasil pekerjaan, melainkan bisa berasal dari bantuan orang lain, hadiah, hingga peluang baru yang membawa keuntungan.

Ramalan ini menggambarkan bahwa kebaikan yang pernah dilakukan di masa lalu dipercaya dapat kembali dalam bentuk pertolongan ketika seseorang sedang membutuhkannya.

Karena itu, energi positif, hubungan baik dengan orang sekitar, dan sikap pantang menyerah menjadi faktor yang dianggap mampu membuka jalan datangnya keberuntungan.

Perlu diingat bahwa ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian.

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk tetap optimistis, terus berusaha, dan tidak menyia-nyiakan setiap peluang yang hadir.

Berikut 6 zodiak yang disebut memiliki peluang menerima rezeki tak terduga di akhir Juli 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (18/07).

1. Taurus Taurus menjadi zodiak pertama yang diprediksi memperoleh bantuan finansial menjelang akhir Juli 2026.