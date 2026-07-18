Keberuntungan Mulai Berpihak! 5 Zodiak Ini Diprediksi Merasakan Kedamaian dalam Karier, Cinta, dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak. (Magnific)
JawaPos.Com - Memasuki penghujung Juli 2026, banyak orang berharap berbagai persoalan yang sempat membebani kehidupan mulai menemukan jalan keluarnya.
Sebagian menginginkan karier yang semakin berkembang, sebagian lagi mendambakan hubungan asmara yang lebih harmonis, sementara tidak sedikit yang menanti kondisi keuangan menjadi lebih stabil.
Dalam astrologi, perubahan posisi planet dipercaya membawa energi baru yang memengaruhi perjalanan setiap zodiak.
Meski tidak dapat dijadikan sebagai kepastian, ramalan zodiak sering dimanfaatkan sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk terus melangkah dengan optimistis.
Pada akhir Juli 2026, lima zodiak diprediksi berada dalam fase yang lebih baik.
Keberuntungan disebut mulai berpihak kepada mereka sehingga kehidupan terasa lebih tenang, peluang semakin terbuka, dan berbagai urusan berjalan lebih lancar dibandingkan sebelumnya.
1. Taurus
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