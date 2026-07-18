Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra terinspirasi untuk berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Hari ini tampaknya menjadi hari yang sangat baik untuk menemukan strategi baru dalam meraih kemajuan pada segala usaha yang dilakukan.

Libra perlu jauh lebih terbuka terhadap ide-ide orang lain jika sedang ingin mencoba sesuatu yang baru. Mendorong batasan dapat memberikan hasil yang menarik.

Zodiak scorpio harus waspada terhadap orang-orang di sekitar yang mungkin menyimpan perasaan iri atau emosi negatif. Beberapa masalah yang melibatkan orang-orang di sekitar mungkin akan muncul.

Pendapat mereka tidak beralasan, tetapi pastikan scorpio tidak memperkeruh api kebencian mereka. Percaya diri, berani, dan fokuslah pada tanggung jawab agar scorpio tetap baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 18 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu memberikan kehidupan baru pada hubungan asmara dengan mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Terkait karir, peluang kerja baru yang tidak libra duga akan datang hari ini.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan ahli astrologi untuk mengetahui apakah batu permata yang tengah dikenakan libra saat ini berbahaya. Terkait keuangan, pertahankan keseimbangan rasional jika libra ingin mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Cinta Libra