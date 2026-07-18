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Sabtu, 18 Juli 2026 | 16.46 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius sebaiknya menghindari segala bentuk perselisihan dengan orang-orang yang berkuasa. Hari ini bukanlah hari yang baik untuk menunjukkan ketegasan dan mungkin akan merepotkan. Bersabar dan berhati-hatilah agar semuanya berjalan dengan lancar. 

Sementara itu, penundaan hanya akan menghambat proyek aquarius. Jika menemui situasi birokrasi yang berbelit-belit, laporkan kepada atasan agar aquarius mampu melewati semuanya dengan lancar.

Hari ini, zodiak pisces mungkin bertemu seseorang secara tiba-tiba. Namun, berhati-hatilah dan berikan perhatian ekstra untuk menjaga hubungan saat ini. 

Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, pisces bisa berteman baik pada pandangan pertama dan memberi cukup waktu untuk saling mengenal. 

Jika sudah menikah, cobalah mengharapkan kehidupan pernikahan yang damai. Selain itu, cobalah untuk menjadwalkan makan malam romantis untuk menambah pesona hubunganmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu meluangkan waktu memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada pasangan. Terkait karir, aquarius akan berhasil dalam semua pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, mulailah melakukan olahraga ringan dan cobalah meningkatkan energimu. Pada sisi keuangan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mintalah saran dari konsultan keuangan saat mengalami kondisi keuanganmu mengalami kesulitan.

Cinta Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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