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Aulia Rahmi
Sabtu, 18 Juli 2026 | 04.36 WIB

4 Shio yang Konon Sedang Didekati Energi Keberuntungan Juli 2026, Impian Besar Berpotensi Terwujud

Ilustrasi Shio yang Impiannya Terwujud (magnific) - Image

Ilustrasi Shio yang Impiannya Terwujud (magnific)

Karena itu, ramalan tidak dimaknai sebagai kepastian, melainkan sebagai gambaran mengenai potensi yang dapat dimanfaatkan apabila disertai tekad dan tindakan nyata.

Berdasarkan pembacaan tarot yang beredar, terdapat 4 shio yang konon sedang didekati energi keberuntungan sepanjang Juli 2026 dirangkum dari YouTube cs geteda pada Jumat (17/07).

Mulai dari peluang kenaikan karier, perkembangan usaha, hingga harapan dalam kehidupan pribadi, berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Ular Konon Memetik Hasil dari Perjuangan yang Tak Pernah Berhenti

Shio Ular digambarkan sebagai sosok yang cerdas, tenang, teliti, dan mampu menyusun strategi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik shio ini mampu bertahan ketika menghadapi berbagai rintangan.

Dalam pembacaan tarot, Juli 2026 disebut menjadi periode ketika kerja keras yang telah dilakukan perlahan mulai menunjukkan hasil.

Energi keberuntungan yang mengiringi Shio Ular diperkirakan membuka berbagai peluang baru.

Sebagian pemilik shio ini dipercaya berkesempatan memperoleh promosi jabatan, memperluas usaha yang sedang dirintis, atau mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik.

Bagi yang sedang merintis bisnis, peluang bertambahnya pelanggan maupun meningkatnya keuntungan juga disebut mulai terlihat.

Tidak hanya dalam urusan pekerjaan, kehidupan asmara juga diprediksi mengalami perkembangan positif.

Mereka yang masih sendiri konon memiliki peluang bertemu seseorang yang sesuai dengan harapan, sedangkan yang telah memiliki pasangan dipercaya semakin mantap melangkah menuju hubungan yang lebih serius.

Meski demikian, seluruh peluang tersebut tetap membutuhkan usaha, komunikasi, dan komitmen agar dapat berkembang secara optimal.

2. Shio Naga Diprediksi Semakin Dekat dengan Impian Besar

Editor: Setyo Adi Nugroho
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