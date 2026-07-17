Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 18 Juli 2026: Percaya pada Intuisi, Saatnya Membuka Lembaran Baru dengan Penuh Semangat

JawaPos.Com - Hari Sabtu, 18 Juli 2026 membawa energi positif bagi pemilik zodiak Leo.

Ramalan hari ini menunjukkan bahwa Anda sedang berada dalam fase yang tepat untuk lebih memahami perasaan sendiri.

Jangan lagi menekan emosi atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dengan mengenali apa yang benar-benar Anda rasakan, Anda akan lebih mudah mengambil keputusan yang tepat, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaan.

Selain itu, hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak lagi memberikan manfaat dan mulai membangun rutinitas yang lebih sehat.

Sebagai zodiak berelemen api, Leo dikenal percaya diri, berjiwa pemimpin, dan penuh semangat.

Karakter tersebut akan menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan.

Meski begitu, Anda tetap perlu membuka diri terhadap saran dan sudut pandang baru.

Terkadang, keberhasilan tidak hanya datang dari keberanian, tetapi juga dari kemampuan untuk mendengarkan dan belajar dari pengalaman orang lain.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk mempererat hubungan asmara, menunjukkan kualitas terbaik di tempat kerja, mengelola keuangan dengan lebih disiplin, serta menjaga kesehatan agar energi tetap stabil sepanjang hari.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Leo untuk Sabtu, 18 Juli 2026.

Asmara

Dalam urusan percintaan, Leo didorong untuk lebih jujur terhadap diri sendiri maupun pasangan. Jika selama ini ada hal yang mengganjal di hati, jangan terus dipendam.

Percakapan yang dilakukan dengan tenang dan penuh rasa saling menghargai justru akan memperkuat hubungan.

Jangan takut terlihat rentan karena kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat.