5 Zodiak yang Terlihat Tegar, Padahal Memendam Banyak Luka Batin

ilustrasi zodiak yang pandai sembunyikan perasaan sebenarnya. (Freepik)
JawaPos.com – Mengungkapkan perasaan bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang. Ada sebagian individu yang lebih memilih menyimpan emosi dan menghadapi berbagai persoalan tanpa banyak bercerita kepada orang lain.
Dalam astrologi, beberapa zodiak diyakini memiliki kecenderungan untuk memendam rasa sakit, menutupi kesedihan, dan tetap terlihat tegar meski sedang menghadapi tekanan. Sikap tersebut bisa dipengaruhi oleh karakter yang mandiri, keinginan menjaga privasi, atau ketidaknyamanan menunjukkan sisi rentan kepada orang lain.
Dirangkum dari Times of India, berikut lima zodiak yang disebut paling mahir menyembunyikan emosi dan memilih menghadapi kesulitan dalam diam.
1. Sagitarius
Sagitarius dikenal karena sifatnya yang suka berpetualang dan berjiwa bebas. Mereka suka menyebarkan hal positif dan tawa sehingga orang lain sulit menyadari saat ia sedang berjuang.
Daripada membebani orang lain dengan masalah mereka, zodiak ini lebih suka menyalurkan energi ke dalam perjalanan, humor, dan pengalaman baru.
Namun, di balik senyum yang menular itu, terdapat jiwa yang terkadang berjuang melawan gejolak emosi sendirian.
2. Libra
Libra menyukai keseimbangan, keharmonisan, dan menjaga kedamaian di lingkungan sekitar.
Mereka sering kali menekan emosi untuk menghindari konflik atau mengganggu keseimbangan hubungan.
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