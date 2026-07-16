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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 16 Juli 2026 | 13.07 WIB

Ramalan Zodiak Libra 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Jika tetap tenang dan bersabar, libra akan mendapatkan imbalan di penghujung hari. 

Libra dipenuhi dengan ide-ide yang dapat dipoles. Manfaatkan waktu ini untuk mengatur berbagai hal di bidang pribadi atau profesional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra  Kamis, 16 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu waspada terhadap siapa pun yang mencoba memikat hatimu hari ini. Terkait karir, libra perlu menemukan ide baru yang akan membuka jalan bagi masa depan keuangan.

Sementara itu, luangkan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk meningkatkan semangat mereka hari ini. Terkait keuangan, pertahankan keseimbangan rasional jika libra ingin mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Cinta Libra

Waspadalah terhadap siapa pun yang mencoba memikat hatimu. Hal ini karena libra bisa saja tidak lagi berpijak pada kenyataan. Cobalah melihat di balik pujian dan fantasi yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebaiknya hindari memulai hubungan romantis baru hari ini.

Karir Libra

Libra mungkin akan menemukan ide baru yang akan membuka jalan bagi masa depan keuangan. Bersikaplah kreatif dengan ide-idemu dan libra mungkin akan terkejut dengan ide mana yang akan berhasil. 

Bertindaklah dengan perencanaan yang cermat. Pertimbangkan untuk memulainya hari ini, karena akan membuahkan hasil dalam jangka panjang.

Kesehatan Libra

Hari ini, libra perlu fokus pada kesehatan orang-orang terkasih. Jangan khawatir berlebihan, mereka mungkin dalam keadaan sehat. Tetapi, mereka hanya perlu melakukan pemeriksaan dan menghirup udara segar. 

Awasi, pantau kondisi mereka, dan luangkan waktu berkualitas bersama untuk meningkatkan semangat mereka hari ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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