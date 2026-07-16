Ramalan Zodiak Capricorn 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak capricorn mungkin merasa stres. Tenanglah dan jangan khawatir, karena ini mungkin akumulasi beban kerja berlebih selama beberapa minggu terakhir.

Cobalah mengendalikan amarah, karena tidak ada kebaikan yang pernah datang darinya. Rangkul ketenangan demi orang lain dan juga kedamaian mental. Bahkan jika diprovokasi, cobalah untuk menanggapi situasi secara rasional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 16 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu berhati-hati saat bertemu seseorang yang mencari pelarian setelah baru saja putus cinta. Terkait karir, kabar baik tentang pekerjaan mungkin akan datang dari teman dekat atau kolega.

Sementara itu, jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan mengonsumsi makanan sehat dan melakukan teknik sanitasi yang tepat. Terkait keuangan, uruslah keuangan orang-orang yang bergantung padamu dengan menyisihkan cukup dana untuk pendidikan dan dana pensiun mereka.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mungkin bertemu seseorang yang menarik perhatian. Namun, berhati-hatilah karena dia mungkin mencari pelarian setelah baru saja putus cinta.

Capricorn boleh mengenalnya lebih dekat, tetapi jangan menjalin hubungan serius dengan seseorang yang baru dikenal. Pastikan untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berarti sejak awal.

Karir Capricorn

Prospek kemajuan karir capricorn sangat baik selama periode ini. Jika telah menunggu kabar terbaru tentang karir, hal tersebut mungkin akan datang dari teman dekat atau kolega.

Tetaplah waspada karena capricorn tidak ingin melewatkannya. Capricorn mungkin mendapatkan kenaikan gaji, promosi, atau pekerjaan baru yang sangat diidam-idamkan.

Kesehatan Capricorn