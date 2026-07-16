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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 16 Juli 2026 | 12.59 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, kemandirian akan menjadi prinsip hari zodiak aquarius. Aquarius membuat sebagian besar keputusan dalam lingkaran keluarga atau teman. Meskipun sangat menyayangi teman dan keluarga, aquarius akan menanggung hal buruk sendirian jika ada konsekuensi buruk akibat keputusan yang diambil. 

Tidak seorang pun yang akan membantu aquarius dari konsekuensi buruk ini. Fokuslah pada kemampuan pengambilan keputusan dan percayalah bahwa aquarius adalah pengambil keputusan terbaik. Aquarius memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 16 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu melawan kecenderungan untuk berdebat dengan pasangan hari ini. Terkait karir, aquarius perlu menemukan cara-cara inovatif untuk memotivasi staf dan rekan kerja.

Sementara itu, jangan khawatir tentang kesehatan keluarga, karena mereka dalam keadaan sehat dan hanya perlu menghirup udara segar. Pada sisi keuangan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mintalah saran dari konsultan keuangan saat mengalami kondisi keuanganmu mengalami kesulitan.

Cinta Aquarius

Aquarius cenderung suka berdebat dan membantah hari ini, sehingga perlu melawan kecenderungan ini. Untungnya, pasangan akan sangat sabar dan memahami alasan perubahan suasana hati aquarius. Santai saja karena rasa frustrasi ini akan berlalu.

Karir Aquarius

Sebagian besar upaya aquarius diarahkan untuk menjaga kelancaran alur kerja di kantor. Temukan cara-cara inovatif untuk memotivasi staf dan rekan kerja. Aquarius perlu kreatif karena beberapa rasa lesu telah merayap. 

Cobalah berbagai macam rencana insentif dan lihat mana yang berhasil bagi timmu. Pada akhirnya, aquarius mungkin perlu mengandalkan manfaat finansial untuk memastikan target tercapai.

Kesehatan Aquarius

Aquarius mungkin merasa tentang kesehatan anggota keluarga. Jangan khawatir, karena mereka dalam keadaan sehat dan hanya perlu menghirup udara segar. Awasi dan pantau kondisi mereka, tetapi secara keseluruhan, aquarius tidak perlu khawatir.

Keuangan Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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