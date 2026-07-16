Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo merasa kecewa dan putus asa hari ini. Ini mungkin disebabkan oleh peristiwa baru-baru ini yang memicu beberapa respons negatif yang sangat memengaruhi leo. Luangkan waktu untuk mengubah keadaan dan leo pasti akan berhasil.

Habiskan waktu berkualitas bersama pasangan dan buat dia terpikat hari ini. Ini mungkin akan mengalihkan perhatian leo dari masalah serius dan membuat leo merasa lebih baik.

Zodiak virgo mungkin merasa terlalu banyak pekerjaan hingga kewalahan hari ini. Transit ini membawa perubahan yang mungkin membuat virgo bingung.

Namun, keadaan akan berubah menjadi lebih baik dan peluang baru akan muncul di hadapan virgo. Hadapi tantangan apa pun dan virgo pasti akan berhasil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 16 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu lebih bersabar mendapatkan jawaban dari ungkapan perasaan kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, leo sangat produktif dan kerja keras leo akan membuahkan hasil yang baik hari ini.

Sementara itu, ajak anggota keluarga berjalan-jalan sebentar untuk berolahraga dan menghirup udara segar. Terkait keuangan, pengeluaran yang meningkat tajam membuat penghasilan leo habis terkuras.

Cinta Leo