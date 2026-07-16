Ramalan Zodiak Gemini 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Zodiak gemini cenderung berjiwa petualangz bahkan di saat-saat paling tenang. Hari ini gemini mungkin merasa sangat berani, sehingga tergoda untuk membuat beberapa perubahan dalam hidup, terutama yang berkaitan dengan profesi.
Gemini memutuskan untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak biasa, atau mungkin pindah menuju tempat yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Pikirkanlah selama beberapa hari dan ikuti kata hatimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 16 Juli 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu memperluas cakupan kriteria pasangan yang dicari dan bersikap lebih fleksibel. Terkait karir, perbaikan karir yang gemini lakukan hari ini akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang.
Sementara itu, konsumsi makanan sehat dan lakukan teknik sanitasi yang tepat untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Terkait keuangan, investasi yang gemini lakukan di masa lalu mungkin tidak memberikan keuntungan seperti yang diharapkan.
Cinta Gemini
Hari ini, cobalah memperluas cakupan kriteria pasangan yang dicari. Jika bisa bersikap lebih fleksibel mengenai kualifikasi yang dicari, maka hari ini gemini mungkin akan menemukan seseorang yang benar-benar menarik perhatian.
Jangan berasumsi seperti apa penampilan atau perilakunya, karena gemini mungkin akan melewatkan seseorang yang bisa membuat bahagia.
Karir Gemini
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