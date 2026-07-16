Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Jika tetap tenang dan bersabar, libra akan mendapatkan imbalan di penghujung hari.
Libra dipenuhi dengan ide-ide yang dapat dipoles. Manfaatkan waktu ini untuk mengatur berbagai hal di bidang pribadi atau profesional.
Hari ini, zodiak scorpio merasa sulit untuk mempertahankan perhatian pada hal-hal penting. Namun, aktivitas sosial scorpio mulai benar-benar berkembang.
Alih-alih menyibukkan diri dengan pekerjaan, scorpio mungkin ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman hari ini. Momen-momen berharga seperti ini harus dinikmati, karena ini adalah kesempatan langka untuk menghabiskan waktu bersama mereka.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 16 Juli 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu waspada terhadap siapa pun yang mencoba memikat hatimu hari ini. Terkait karir, libra perlu menemukan ide baru yang akan membuka jalan bagi masa depan keuangan.
Sementara itu, luangkan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk meningkatkan semangat mereka hari ini. Terkait keuangan, pertahankan keseimbangan rasional jika libra ingin mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.
Cinta Libra
Waspadalah terhadap siapa pun yang mencoba memikat hatimu. Hal ini karena libra bisa saja tidak lagi berpijak pada kenyataan. Cobalah melihat di balik pujian dan fantasi yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebaiknya hindari memulai hubungan romantis baru hari ini.
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