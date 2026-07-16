Ramalan Zodiak Leo 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, pikiran zodiak leo cenderung tertuju pada diskusi tentang uang. Bisa saja, akan terjadi percakapan terkait pekerjaan dan peluang pendapatan baru melalui teknologi modern.

Ini adalah waktu yang tepat untuk meneliti hal-hal tersebut, meskipun leo mungkin ingin mempertimbangkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan. Kecuali benar-benar tahu apa yang diinginkan, carilah informasi terlebih dahulu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 16 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu lebih bersabar mendapatkan jawaban dari ungkapan perasaan kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, leo sangat produktif dan kerja keras leo akan membuahkan hasil yang baik hari ini.

Sementara itu, ajak anggota keluarga berjalan-jalan sebentar untuk berolahraga dan menghirup udara segar. Terkait keuangan, pengeluaran yang meningkat tajam membuat penghasilan leo habis terkuras.

Cinta Leo

Hari ini, leo merasa sedikit gugup karena ungkapan perasaan kepada seseorang belum terbalas. Leo tidak menerima penolakan, tetapi mungkin mengejutkan orang tersebut sehingga tidak menerima respons yang antusias dan positif secara langsung. Bersabarlah dan cobalah untuk tidak membiarkan emosi serta ketakutanmu menguasai diri.

Karir Leo