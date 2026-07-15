Ramalan Shio Besok Kamis 16 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Shio Tikus mungkin kesulitan untuk tetap berpijak pada kenyataan dan bersikap realistis.
Sementara bagi shio Ular, peluang menarik mungkin muncul di tempat kerja.
Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 16 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Anda mungkin kesulitan untuk tetap berpijak pada kenyataan dan bersikap realistis.
Waspadai penawaran yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
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