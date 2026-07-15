Ramalan Zodiak Sagitarius 15 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Transit ini mungkin membuat zodiak sagitarius merasa sedikit lesu. Hal ini karena tekanan pekerjaan mulai terasa.

Ingatlah untuk tetap tenang dan positif, karena ini adalah fase sementara dan akan segera berlalu. Fokuslah pada kesehatan, karena masalah kesehatan dapat meningkatkan komplikasi di tempat kerja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 15 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu waspada terhadap potensi hubungan asmara yang tidak berkelanjutan. Terkait karir, manfaatkan periode dan posisi yang baik saat ini untuk berkembang.

Sementara itu, ada baiknya sagitarius mulai memeriksakan kesehatan mata untuk mengetahui adanya stres dan ketegangan. Pada ranah keuangan, kondisi keuangan sagitarius mungkin tengah terbebani oleh pengeluaran terkait keluarga.

Cinta Sagitarius

Waspadalah terhadap potensi hubungan yang tidak berkelanjutan. Jika seseorang ingin mengajakmu kencan buta hari ini, pikirkanlah.

Jika suara hati nurani berkata ya, maka mungkin hubungan asmara akan terjalin. Mendengarkan intuisi akan bermanfaat bagi sagitarius dalam jangka panjang.