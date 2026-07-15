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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 15 Juli 2026 | 17.30 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 15 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Ada hari-hari ketika zodiak taurus tidak dapat menghubungkan perasaan dengan peristiwa nyata. Tentu saja, pikiran rasional taurus akan mencari alasan untuk mendapatkan kebahagiaan. 

Jika melakukan hal-hal di luar keinginan dengan pertimbangan yang lebih baik, akan menjadi jelas bahwa logika dan akal sehat tidak selalu berlaku di dunia ini. Jangan mencoba untuk memahami dan nikmati saja semuanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 15 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mengesampingkan rasa malu dan berani mengungkapkan isi hati pada seseorang yang disukai. Terkait karir, taurus tidak perlu takut tentang penampilan diri sendiri di tempat kerja karena semuanya akan baik-baik saja.

Sementara itu, saatnya bangun dan berolahraga untuk mengatasi rasa nyeri dan sakit yang belum diketahui. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk melakukan perencanaan keuangan dengan mencatat setiap pengeluaran yang ada.

Cinta Taurus 

Keraguan dalam urusan percintaan bisa membuat taurus kehilangan kesempatan emas hari ini. Lebih baik taurus mengesampingkan rasa malu dan berani mengungkapkan isi hati kepada seseorang yang disukai. Manfaatkan kesempatan ini untuk berbahagia.

Karir Taurus

Jika khawatir tentang hasil penampilan diri sendiri di tempat kerja, taurus tidak perlu takut. Semuanya akan baik-baik saja dan taurus akan menyadari bahwa semua stres yang dialami ternyata sia-sia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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