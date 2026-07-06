Hidup Akan Menjadi Jauh Lebih Baik Bagi 3 Zodiak Pada Akhir Juli 2026

Ilustrasi orang dengan zodiak hidup lebih baik. (Magnific/ benzoix).
JawaPos.com - Hidup akan menjadi jauh lebih baik bagi tiga zodiak pada akhir Juli 2026. Ini adalah “bulan transformasi,” menurut astrolog profesional dan paranormal Michelle Oletree, dan zodiak-zodiak ini sudah sangat siap menghadapi perubahan tersebut.
Beberapa zodiak memang mengalami keberuntungan yang lebih baik daripada yang lain setiap bulannya, tetapi setiap orang pasti akan mendapatkan keberuntungan pada suatu saat sepanjang tahun.
Kehidupan menjadi lebih baik secara keseluruhan ketika planet-planet mendukung kita, dan zodiak-zodiak tertentu akan merasakannya bulan ini.
Dua planet yang paling menguntungkan berada di rumah pertama Anda selama sembilan hari pertama bulan ini, dan ini sangat kuat. Hidup selalu lebih baik ketika Venus berada di zodiak Anda, yang akan berlangsung hingga 9 Juli.
Venus memasuki zodiak Anda sekali setahun, dan biasanya ini berarti beberapa minggu di mana Anda terlihat dan merasa terbaik. Anda lebih mudah menarik perhatian orang lain daripada biasanya di awal Juli, yang memberikan dorongan besar bagi rasa percaya diri Anda serta keinginan untuk memanfaatkan peluang yang datang kepada Anda.
Hal ini diperkuat oleh Jupiter, planet keberuntungan, yang memulai perjalanannya selama setahun melalui zodiak Anda pada 29 Juni. Hal ini hanya terjadi sekali setiap 12 tahun, dan ketika terjadi, hal itu membawa tahun yang penuh keberuntungan serta masa perkembangan pribadi dalam berbagai hal. Secara umum, segala sesuatunya terasa lebih mudah bagi Anda di bulan Juli.
Venus meninggalkan Leo dan masuk ke Virgo pada 9 Juli, yang merupakan rumah kedua Anda yang berkaitan dengan uang dan harga diri. Venus juga dapat memberikan dorongan positif di bidang-bidang ini, tapi jangan sampai berbelanja berlebihan! Kemungkinan besar Anda tidak akan melakukannya karena Virgo sangat selektif dan sering mengambil keputusan yang bijak.
Mars melintasi Gemini sepanjang bulan ini, dan Gemini adalah zodiak yang sangat cocok untuk Leo. Anda bisa mengharapkan lebih banyak kesempatan untuk menjalin jaringan dengan orang lain atau menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman, karena ini adalah masa yang sangat sosial.
Matahari memasuki zodiak Anda pada tanggal 22. Selamat Ulang Tahun, Leo! Pada bulan ketika Matahari melintasi zodiak pribadi kita, kita merasa bersemangat dan mungkin memiliki kejelasan lebih tentang hal-hal yang dulu membuat kita ragu. Sorotan tertuju pada Anda, jadi nikmatilah salah satu bulan terbaik dalam setahun ini!
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