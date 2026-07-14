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Aulia Rahmi
Selasa, 14 Juli 2026 | 12.03 WIB

Tidak Semua Orang Menyadarinya! Menurut Ramalan, Inilah 6 Shio yang Dipercaya Berpeluang Mendapat Rezeki Melimpah pada Juli 2026

Ilustrasi Rezeki Melimpah (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki Melimpah (magnific)

JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, berbagai ramalan mengenai peruntungan kembali menjadi perhatian banyak orang.

Salah satu yang paling sering dibahas adalah prediksi mengenai shio yang dipercaya memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh rezeki, baik dari pekerjaan, usaha, maupun sumber pemasukan lainnya.

Dalam tradisi astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini memiliki karakter serta perjalanan hidup yang berbeda-beda.

Perbedaan tersebut dipercaya turut memengaruhi peluang keberuntungan pada waktu tertentu, termasuk dalam urusan keuangan.

Meskipun demikian, ramalan bukanlah kepastian. Banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus penyemangat untuk terus berusaha dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.

Berikut 6 shio yang dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki lebih melimpah sepanjang Juli 2026 dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Senin (13/07).

Peluang tersebut disebut dapat datang dari berbagai arah, mulai dari perkembangan usaha, kenaikan penghasilan, bonus pekerjaan, hingga bantuan dari orang-orang terdekat. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang berjiwa bebas, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Mereka juga memiliki keberanian untuk mencoba berbagai peluang baru sehingga tidak mudah puas dengan pencapaian yang telah diraih.

Selain memiliki semangat tinggi, pemilik shio Kuda dikenal gemar menyusun rencana secara matang.

Mereka cenderung memikirkan langkah-langkah jangka panjang sebelum mengambil keputusan penting.

Karakter tersebut membuat mereka lebih siap menghadapi perubahan dan persaingan dalam dunia kerja maupun bisnis.

Menurut ramalan Juli 2026, shio Kuda dipercaya menjadi salah satu yang berpeluang memperoleh rezeki melimpah.

Pemasukan tambahan diperkirakan dapat berasal dari usaha yang berkembang, proyek baru, bonus pekerjaan, hingga dukungan finansial dari pasangan atau keluarga.

Editor: Novia Tri Astuti
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