Jatuh Cinta tapi Tetap Santai, Ini 4 Zodiak yang Jago Menutupi Emosi

JawaPos.com - Dalam urusan perasaan, tidak semua orang mudah menunjukkan apa yang mereka rasakan. Ada sebagian individu yang memilih menyimpan emosi dan tetap terlihat tenang meskipun sebenarnya sedang mengalami gejolak hati.

Menurut astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki kemampuan untuk menjaga sikap, menyembunyikan rasa suka, dan mempertahankan kesan misterius di hadapan orang lain. Mereka bisa saja sedang jatuh cinta, tetapi sulit ditebak hanya dari ekspresi atau perilakunya.

Dilansir dari Baseline, berikut empat zodiak yang disebut tetap mampu bersikap santai meski sebenarnya sedang menyimpan perasaan cinta. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Capricorn

Capricorn pandai mengendalikan emosinya. Dalam hal cinta, mereka menjaga sikap tenang dan kalem.

Mengapa? Karena Capricorn sangat menghargai privasi dan cenderung menyimpan perasaan dalam-dalam.

Mereka lebih suka merahasiakan perasaan sampai yakin orang lain juga menaruh perhatian yang sama.

2. Aquarius

Aquarius dikenal dengan cara-cara tidak konvensional. Dalam hal cinta, mereka bukan tipe yang suka menunjukkan isi hati.