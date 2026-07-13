Tak Kenal Menyerah, 8 Zodiak Ini Selalu Mengejar Mimpinya hingga Terwujud

JawaPos.com - Ada orang-orang yang tetap berusaha mengejar cita-cita mereka meski harus menghadapi berbagai rintangan. Mereka seolah memiliki dorongan kuat dalam diri yang membuat mereka terus melangkah dan tidak mudah berhenti.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter penuh tekad, disiplin, dan ketekunan tinggi. Sifat tersebut membuat mereka mampu bertahan dalam proses panjang untuk mewujudkan impian yang ingin dicapai.

Lantas, zodiak apa saja yang dikenal memiliki semangat pantang menyerah? Dilansir dari AstroTalk, berikut delapan zodiak yang disebut memiliki kegigihan luar biasa dalam mengejar tujuan hidupnya.

1. Aries

Aries dikenal karena sifatnya yang tak kenal takut dan suka berpetualang.

Mereka terlahir sebagai pemimpin dan suka menghadapi tantangan.

Zodiak ini tidak pernah malu untuk mengejar impian, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya.

Meskipun menghadapi banyak rintangan, semangat Aries membuatnya terus maju hingga berhasil.

2. Taurus