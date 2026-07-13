Punya Pendirian Kuat, 4 Zodiak Ini Sulit Dikalahkan Saat Berdebat

ilustrasi zodiak tak mau mengalah saat bertengkar. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam sebuah perbedaan pendapat, ada orang-orang yang cenderung bertahan dengan keyakinannya dan berusaha mempertahankan sudut pandang mereka hingga akhir. Mereka biasanya memiliki karakter kuat serta tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.
Menurut astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat keras kepala, penuh keyakinan, dan memiliki tekad besar ketika menyampaikan argumen. Karakter tersebut membuat mereka dikenal sebagai sosok yang sulit menyerah dalam sebuah perdebatan.
Dilansir dari Baseline, berikut empat zodiak yang disebut memiliki pendirian kuat dan jarang mengalah saat terlibat dalam perselisihan. Apakah zodiak Anda termasuk?
1. Aries
Aries dikenal karena sifat berapi-api dan keras kepala, yang membuat mereka menjadi salah satu zodiak yang tidak pernah menyerah saat bertengkar.
Baginya, pertengkaran bukan sekadar perkelahian, tetapi kesempatan untuk mempertahankan sudut pandang dan menegaskan ide-idenya.
Semangat kompetitif dan keinginan untuk menang sering kali mendorong mereka untuk mempertahankan pendirian dengan teguh.
2. Leo
Kalau sudah menyangkut pendirian dalam berdebat, Leo jelas tahu caranya bertahan.
Mereka tidak takut untuk menyuarakan keyakinannya dengan lantang dan jelas.
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