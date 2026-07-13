Karier Melesat! Ini 5 Zodiak yang Diramal Semakin Dekat dengan Kesuksesan

JawaPos.com - Tetap konsisten mengejar tujuan meski menghadapi berbagai tantangan bukanlah hal yang mudah. Namun, usaha yang dilakukan dengan penuh ketekunan sering kali membawa seseorang semakin dekat pada pencapaian yang diimpikan.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda, termasuk peluang dalam dunia kerja dan perkembangan karier. Meski bukan kepastian, ramalan zodiak kerap dijadikan gambaran mengenai potensi yang mungkin dialami seseorang.

Mengacu pada Parent From Heart, berikut lima zodiak yang diprediksi tinggal selangkah lagi meraih kesuksesan besar dalam perjalanan karier mereka. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Aries

Aries dikenal karena kepemimpinan bawaan, ketegasan, dan hasrat membara untuk menjadi nomor satu.

Mereka tidak pernah takut mengambil risiko dan melampaui batas untuk mencapai tujuan.

Optimisme dan keberanian alami membuat mereka terus maju, bahkan saat jalannya tidak sepenuhnya jelas.

Jangan kaget jika seorang Aries mendapatkan pekerjaan impian atau mendapat promosi besar entah dari mana.

2. Taurus