4 Zodiak yang Sering Salah Kira Bare Minimum Sebagai Cinta Bukti yang Nyata

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak menyadari betapa berharganya diri mereka.
Mereka sering meremehkan nilai di dalam diri sendiri, dan menerima perlakuan yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka terima.
Padahal, mereka layak mendapatkan lebih dari itu. Mengutip informasi dari laman/collective.world pada (13/7) berikut empat zodiak yang sering salah kira bare minimum sebagai bukti cinta dan keseriusan dari seseorang.
Cancer
Cancer merasa paling nyaman saat bisa melakukan hal-hal manis untuk orang lain. Padahal, anda benar-benar pantas mendapatkannya.
Bahkan, anda layak memperoleh jauh lebih banyak daripada yang selama ini anda yakini. Ingatlah bahwa anda pantas memperoleh lebih dari sekedar bare minimum.
Libra
Libra terobsesi dengan menemukan cinta sejati.sehingga sering mengabaikan berbagai red flags. Anda memilih melihat semua sisi baik dalam diri mereka karena ingin percaya bahwa mereka adalah belahan jiwa anda.
Sayangnya, keinginan besar untuk segera melangkah ke tahap berikutnya dalam hubungan membuat anda mudah menganggap usaha kecil sebagai cinta sejati.
Pisces
Anda merasa bukan hak anda untuk mengajukan tuntutan, bahkan sekedar menyampaikan permintaan sederhana pada pasangan. Anda berharap pasangan akan menyadari sendiri kesalahan mereka lalu mengubah sikapnya.
Anda perlu jujur mengenai apa yang anda rasakan. Pasangan tidak akan bisa menebak isi pikiran jika anda tidak pernah mengungkapkannya.
Capricorn
Capricorn cenderung memiliki pandangan yang sinis terhadap orang lain. Oleh karena itu, saat ada seseorang yang memperlakukan anda dengan sopan dan penuh rasa hormat, anda langsung menganggap mereka begitu istimewa.
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