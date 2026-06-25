4 Zodiak Ini Memasang Bare Minimum Terendah Demi Bisa Merasakan Jatuh Cinta

JawaPos.Com - Empat zodiak ini kerap bertahan pada seseorang yang sebenarnya tidak memperlaukan mereka dengan semestinya.

Empat zodiak ini bahkan rela memasang bare minimum terendah, demi tetap bisa bersama-sama dengan pasangan.

Mereka tidak bisa membayangkan, bagaimana jika mereka melepaskan dan memulai hidup baru tanpa cinta toxic yang sedang mereka jalani.

Aries

Aries merasa harus menerima apapun yang bisa mereka dapatkan. Aries berpikir akan sangat sulit saat menemukan seseorang yang lebih baik, bahkan jika mereka berusaha mencarinya. Akibatnya, anda memilih bertahan meskipun sebenarnya layak mendapatkan yang lebih baik.

Taurus

Hubungan taurus saat ini memang belum ideal, namun masih bisa ditoleransi. Oleh karena itu, mempertahankan keadaan yang ada terasa lebih mudah daripada mengambil risiko dengan melakukan perubahan.

Gemini

Gemini khawatir jika standar yang anda miliki terlalu tinggi atau tidak realistis. Ketakutan untuk meminta lebih, membuat anda akhirnya menerima apapun yang diberikan pada anda. Meskipun sebenarnya itu jauh dari apa yang anda inginkan.

Cancer