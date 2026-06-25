Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 26 Juni 2026 | 02.35 WIB

4 Zodiak Ini Memasang Bare Minimum Terendah Demi Bisa Merasakan Jatuh Cinta

Ilustrasi sepasang kekasih. (freepik) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (freepik)

JawaPos.Com - Empat zodiak ini kerap bertahan pada seseorang yang sebenarnya tidak memperlaukan mereka dengan semestinya.

Empat zodiak ini bahkan rela memasang bare minimum terendah, demi tetap bisa bersama-sama dengan pasangan.

Mereka tidak bisa membayangkan, bagaimana jika mereka melepaskan dan memulai hidup baru tanpa cinta toxic yang sedang mereka jalani.

Aries merasa harus menerima apapun yang bisa mereka dapatkan. Aries berpikir akan sangat sulit saat menemukan seseorang yang lebih baik, bahkan jika mereka berusaha mencarinya. Akibatnya, anda memilih bertahan meskipun sebenarnya layak mendapatkan yang lebih baik.

Hubungan taurus saat ini memang belum ideal, namun masih bisa ditoleransi. Oleh karena itu, mempertahankan keadaan yang ada terasa lebih mudah daripada mengambil risiko dengan melakukan perubahan.

Gemini khawatir jika standar yang anda miliki terlalu tinggi atau tidak realistis. Ketakutan untuk meminta lebih, membuat anda akhirnya menerima apapun yang diberikan pada anda. Meskipun sebenarnya itu jauh dari apa yang anda inginkan.

Cancer tidak ingin menyakiti orang lain dan juga tidak ingin kehilangan orang terkasih. Cancer terbiasa dengan situasi sampai sulit membayangkan jika hidup dengan melepaskan, dan memulai sesuatu yang baru. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Rela Jadi People Pleaser, Rela Menuruti Semua Keinginan Gebetan Demi Menjaga Status Hubungan Tetap Aman - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Rela Jadi People Pleaser, Rela Menuruti Semua Keinginan Gebetan Demi Menjaga Status Hubungan Tetap Aman

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.30 WIB

4 Zodiak Paling Sering Merasa Tidak Dihargai di Dalam Hubungan, Padahal Sudah Lakukan Effort Banyak Demi Cinta - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Sering Merasa Tidak Dihargai di Dalam Hubungan, Padahal Sudah Lakukan Effort Banyak Demi Cinta

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.25 WIB

4 Zodiak Ini Memerlukan Perubahan Hidup Setelah Putus, Menata Kembali Aktivitas Seperti Sedia Kala - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Memerlukan Perubahan Hidup Setelah Putus, Menata Kembali Aktivitas Seperti Sedia Kala

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore