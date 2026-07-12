Peluang Karier Makin Terbuka, 5 Shio Ini Diyakini Berpotensi Menjadi Pemimpin hingga Membangun Bisnis Sendiri

Ilustrasi bos besar kebanjiran uang (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Kesuksesan dalam karier tidak selalu datang dalam waktu singkat. Banyak orang harus melalui proses panjang, menghadapi berbagai tantangan, dan menunjukkan konsistensi sebelum akhirnya memperoleh pengakuan atas kemampuan yang dimiliki.
Dalam astrologi Tiongkok, pertengahan tahun 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa peluang positif bagi beberapa shio, terutama dalam bidang karier dan kepemimpinan. Mereka disebut memiliki etos kerja yang kuat, kemampuan mengambil keputusan, serta kharisma yang membuatnya mudah dipercaya untuk memimpin.
Tak hanya berpeluang memperoleh promosi jabatan, beberapa shio juga diyakini memiliki potensi membangun usaha sendiri hingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Mengutip kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki prospek cerah dalam perjalanan kariernya.
1. Shio Kerbau
Dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan tidak banyak bicara, pemilik shio Kerbau kerap bekerja tanpa sorotan.
Namun justru karakter inilah yang membuat mereka diperhitungkan, terutama dalam peran-peran strategis di balik layar.
Memasuki pertengahan tahun 2025, banyak individu bershio Kerbau mulai menarik perhatian atasan. Dari posisi staf biasa, mereka kini dilirik untuk mengisi jabatan penting.
Dinilai stabil, loyal, dan dapat diandalkan, Kerbau hadir sebagai simbol kepercayaan di lingkungan kerja.
Dalam dinamika kepemimpinan, menjadi yang paling vokal bukanlah segalanya. Sosok yang tenang namun konsisten justru sering menjadi fondasi tim yang kokoh, dan Kerbau berada tepat dalam arus energi promosi tahun ini.
2. Shio Naga
Pemilik shio Naga dikenal memiliki karisma dan pengaruh yang muncul secara alami. Ketika mereka melangkah, banyak yang terinspirasi untuk mengikuti.
Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, justru keberanian Naga dalam mengambil keputusan besar membuat mereka semakin bersinar. Pertengahan tahun 2025 menjadi momentum penting bagi shio ini.
Banyak yang dipercaya memegang tanggung jawab kepemimpinan, baik di lingkungan kerja, dalam proyek penting, maupun melalui inisiatif membangun usaha sendiri.
Naga tidak lagi sekadar menjadi pemikir strategis. Mereka tampil sebagai penggerak, sosok sentral yang membawa perubahan nyata. Dari sinilah citra sebagai pemimpin dan 'bos besar' mulai melekat kuat pada diri mereka.
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