Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 13 Juli 2026 | 06.05 WIB

Peluang Karier Makin Terbuka, 5 Shio Ini Diyakini Berpotensi Menjadi Pemimpin hingga Membangun Bisnis Sendiri

Ilustrasi bos besar kebanjiran uang (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi bos besar kebanjiran uang (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Kesuksesan dalam karier tidak selalu datang dalam waktu singkat. Banyak orang harus melalui proses panjang, menghadapi berbagai tantangan, dan menunjukkan konsistensi sebelum akhirnya memperoleh pengakuan atas kemampuan yang dimiliki.

Dalam astrologi Tiongkok, pertengahan tahun 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa peluang positif bagi beberapa shio, terutama dalam bidang karier dan kepemimpinan. Mereka disebut memiliki etos kerja yang kuat, kemampuan mengambil keputusan, serta kharisma yang membuatnya mudah dipercaya untuk memimpin.

Tak hanya berpeluang memperoleh promosi jabatan, beberapa shio juga diyakini memiliki potensi membangun usaha sendiri hingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Mengutip kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki prospek cerah dalam perjalanan kariernya.

1. Shio Kerbau

Dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan tidak banyak bicara, pemilik shio Kerbau kerap bekerja tanpa sorotan.

Namun justru karakter inilah yang membuat mereka diperhitungkan, terutama dalam peran-peran strategis di balik layar.

Memasuki pertengahan tahun 2025, banyak individu bershio Kerbau mulai menarik perhatian atasan. Dari posisi staf biasa, mereka kini dilirik untuk mengisi jabatan penting.

Dinilai stabil, loyal, dan dapat diandalkan, Kerbau hadir sebagai simbol kepercayaan di lingkungan kerja.

Dalam dinamika kepemimpinan, menjadi yang paling vokal bukanlah segalanya. Sosok yang tenang namun konsisten justru sering menjadi fondasi tim yang kokoh, dan Kerbau berada tepat dalam arus energi promosi tahun ini.

2. Shio Naga

Pemilik shio Naga dikenal memiliki karisma dan pengaruh yang muncul secara alami. Ketika mereka melangkah, banyak yang terinspirasi untuk mengikuti.

Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, justru keberanian Naga dalam mengambil keputusan besar membuat mereka semakin bersinar. Pertengahan tahun 2025 menjadi momentum penting bagi shio ini.

Banyak yang dipercaya memegang tanggung jawab kepemimpinan, baik di lingkungan kerja, dalam proyek penting, maupun melalui inisiatif membangun usaha sendiri.

Naga tidak lagi sekadar menjadi pemikir strategis. Mereka tampil sebagai penggerak, sosok sentral yang membawa perubahan nyata. Dari sinilah citra sebagai pemimpin dan 'bos besar' mulai melekat kuat pada diri mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Psikologi Karier Mengungkap Alasan Karyawan Paling Kompeten Justru Lebih Sulit Mendapat Promosi - Image
Lifestyle

Psikologi Karier Mengungkap Alasan Karyawan Paling Kompeten Justru Lebih Sulit Mendapat Promosi

Minggu, 12 Juli 2026 | 01.32 WIB

6 Shio Paling Hoki pada Juli: Rezeki, Karier, hingga Peluang Emas Diprediksi Datang Bersamaan, Apakah Anda Termasuk? - Image
Zodiak

6 Shio Paling Hoki pada Juli: Rezeki, Karier, hingga Peluang Emas Diprediksi Datang Bersamaan, Apakah Anda Termasuk?

Minggu, 12 Juli 2026 | 01.24 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 16.31 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore