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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 22.55 WIB

9 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Keberuntungan dan Nasib Baik, Apa Saja?

ilustrasi tanggal lahir paling hoki. (Freepik) - Image

ilustrasi tanggal lahir paling hoki. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap tanggal lahir dipercaya memiliki getaran energi yang dapat menggambarkan karakter, potensi, hingga peluang keberuntungan seseorang.

Sejumlah tanggal lahir bahkan dikaitkan dengan kesempatan lebih besar untuk meraih kemakmuran, termasuk dalam aspek keuangan dan perjalanan hidup.

Mengutip English Jagran, terdapat sembilan tanggal lahir yang disebut-sebut paling beruntung menurut perhitungan numerologi. Apakah tanggal lahir Anda termasuk di antaranya?

1. Tanggal 8 dan 17

Mereka mempunyai energi getaran kemakmuran, otoritas, dan pencapaian materi.

Orang-orang ini memiliki kemampuan alami untuk menyusun strategi dan menangani masalah keuangan dengan mudah.

Tekad kuat terhadap tujuan dapat membantu mereka mencapai kesuksesan finansial yang signifikan.

2. Tanggal 11 dan 22

Individu dengan tanggal lahir ini mempunyai peluang besar untuk sukses secara finansial.

Angka-angka tersebut mewakili peningkatan visi, intuisi, dan kapasitas untuk mewujudkan tujuan atau impian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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