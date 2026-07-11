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Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.27 WIB

7 Weton yang Dipercaya Mengalami Kemajuan Besar dalam Rezeki, Keuangan, dan Kehidupan

Weton yang diramalkan akan mendapatkan rezeki di tahun 2026 hingga membuat kekayaan meningkat seperti seorang sultan. (Freepik) - Image

Weton yang diramalkan akan mendapatkan rezeki di tahun 2026 hingga membuat kekayaan meningkat seperti seorang sultan. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki peruntungan baik, terutama dalam hal finansial. Mereka dipercaya memiliki peluang untuk mengalami perkembangan positif dalam kehidupan, termasuk peningkatan rezeki dan kondisi ekonomi.

Menurut tradisi tersebut, keberuntungan yang dimiliki bukan hanya dianggap sebagai faktor kebetulan, melainkan berkaitan dengan perpaduan antara neptu hari kelahiran dan pasaran yang dipercaya membawa energi tertentu.

Weton-weton ini disebut berpotensi mendapatkan jalan yang lebih mudah dalam mencari penghasilan, mengembangkan usaha, serta membangun kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya akan mengalami peningkatan signifikan dalam hal rezeki, kekayaan, dan kondisi finansial menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Weton Rabu Pon memiliki neptu 14 berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Pon juga (7). Mereka berada di bawah naungan Lakuning Rembulan yang memberikan sifat lembut dan menenangkan seperti cahaya bulan.

Dalam Primbon Jawa, pemilik weton Rabu Pon cenderung beruntung karena mereka selalu merencanakan tindakan dengan cermat dan terbuka terhadap peluang, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan mudah bergaul.

Orang dengan wetan ini dikenal memiliki kebijaksanaan alami serta mampu memberikan nasihat yang menyenangkan dan penuh makna kepada orang lain.

Jiwa sosial tinggi menjadi ciri khas mereka. Mereka seringkali menjadi tempat mencari nasihat karena aura damai yang dimilikinya.

Mereka juga berada di bawah naungan Lintang Kuda yang memberikan semangat kerja keras sehingga tidak mudah menyerah dalam usaha.

Menurut kitab Primbon Jawa kuno, mereka akan mengalami kehidupan sejahtera, dengan rezeki yang terus mengalir, berkat sifat rajin, ulet, dan pantang menyerah.

2. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon memiliki Neptu 14 yang berasal dari hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8).

Mereka sering dianggap sebagai sosok dengan kekuatan spiritual tinggi dan berpotensi menjadi pemimpin atau pembimbing di lingkungan sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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