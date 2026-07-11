7 Weton yang Dipercaya Mengalami Kemajuan Besar dalam Rezeki, Keuangan, dan Kehidupan

1. Rabu Pon

Weton Rabu Pon memiliki neptu 14 berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Pon juga (7). Mereka berada di bawah naungan Lakuning Rembulan yang memberikan sifat lembut dan menenangkan seperti cahaya bulan.

Dalam Primbon Jawa, pemilik weton Rabu Pon cenderung beruntung karena mereka selalu merencanakan tindakan dengan cermat dan terbuka terhadap peluang, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan mudah bergaul.

Orang dengan wetan ini dikenal memiliki kebijaksanaan alami serta mampu memberikan nasihat yang menyenangkan dan penuh makna kepada orang lain.

Jiwa sosial tinggi menjadi ciri khas mereka. Mereka seringkali menjadi tempat mencari nasihat karena aura damai yang dimilikinya.

Mereka juga berada di bawah naungan Lintang Kuda yang memberikan semangat kerja keras sehingga tidak mudah menyerah dalam usaha.

Menurut kitab Primbon Jawa kuno, mereka akan mengalami kehidupan sejahtera, dengan rezeki yang terus mengalir, berkat sifat rajin, ulet, dan pantang menyerah.

2. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon memiliki Neptu 14 yang berasal dari hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8).