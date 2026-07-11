Tetap Stabil di Tengah Ketidakpastian, 4 Shio Ini Dinilai Selalu Mampu Menjaga Kondisi Keuangan

JawaPos.com - Ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu, sebagian orang tetap mampu mempertahankan kestabilan finansial. Mereka dikenal cermat dalam mengatur pengeluaran, bijak mengambil keputusan, serta pandai memanfaatkan peluang untuk menjaga pemasukan.

Dalam astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang dipercaya memiliki kemampuan alami dalam mengelola keuangan. Berkat sikap disiplin, perencanaan yang matang, dan kebiasaan hidup hemat, mereka dinilai tetap bisa memiliki kondisi finansial yang baik meski situasi ekonomi sedang bergejolak.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang disebut paling piawai menjaga keuangan sehingga tetap memiliki simpanan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

1. Kerbau

Shio Kerbau terbaik dalam hal keuangan. Meski suka menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mahal, mereka sebenarnya sangat praktis.

Selain itu, peduli dengan rasa aman dan terlindungi, serta paham bahwa memiliki uang dapat membantu mereka mencapainya.

Alhasil mereka fokus pada menabung dan membuat pilihan cerdas dengan uang yang dimiliki.

Berkat pendekatan ini, mereka selalu memiliki uang tambahan, bahkan saat keadaan ekonomi tidak berjalan baik.

2. Ayam