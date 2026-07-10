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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 22.39 WIB

4 Shio yang Dipercaya Mampu Menjaga Kondisi Keuangan Meski Ekonomi Mengalami Ketidakstabilan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Di tengah kondisi ekonomi yang terkadang mengalami perubahan, ada sebagian orang yang tetap mampu mempertahankan kestabilan finansialnya. Mereka terlihat lebih siap menghadapi berbagai situasi karena memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengelola keuangan.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter yang mendukung kemampuan dalam mengatur uang. Mereka dianggap lebih cermat dalam mengambil keputusan finansial, mampu melihat peluang, serta tidak mudah goyah ketika menghadapi tekanan ekonomi.

Kemampuan tersebut dipercaya membuat pemilik shio tertentu tetap memiliki cadangan keuangan meskipun keadaan ekonomi sedang tidak menentu.

Meski demikian, pandangan mengenai shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi budaya. Kondisi keuangan seseorang pada akhirnya tetap dipengaruhi oleh kebiasaan, pengetahuan finansial, kerja keras, serta cara mengelola penghasilan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang dipercaya memiliki kemampuan menjaga kestabilan finansial dan tetap memiliki uang meski kondisi ekonomi sedang mengalami perubahan.

1. Kerbau

Shio Kerbau terbaik dalam hal keuangan. Meski suka menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mahal, mereka sebenarnya sangat praktis.

Selain itu, peduli dengan rasa aman dan terlindungi, serta paham bahwa memiliki uang dapat membantu mereka mencapainya.

Alhasil mereka fokus pada menabung dan membuat pilihan cerdas dengan uang yang dimiliki.

Berkat pendekatan ini, mereka selalu memiliki uang tambahan, bahkan saat keadaan ekonomi tidak berjalan baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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