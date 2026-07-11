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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.16 WIB

6 Zodiak yang Patut Dijadikan Teladan, Tetap Berhati Baik Meski Sering Disakiti

Ilustrasi zodiak dengan hati emas (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak dengan hati emas (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Beberapa orang memiliki hati yang mulia sehingga luka sebesar apa pun tak dapat mengubah mereka.

Individu-individu ini tetap baik hati meskipun hidup tak adil. Kebaikan mereka bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal karena kesabaran dan sifat baik mereka yang tak terbatas.

Seburuk apa pun perlakuan yang diterima, mereka tetap memilih kebaikan, seperti dilansir astrotalk.

1. Pisces

Pisces adalah jiwa yang murni. Mereka memandang dunia melalui lensa cinta dan pengertian.

Bahkan ketika orang-orang memanfaatkan dirinya, mereka percaya pada kesempatan kedua.

Mereka mudah memaafkan karena tahu bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing.

2. Libra

Libra membenci konflik. Mereka menginginkan keharmonisan dalam hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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