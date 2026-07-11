6 Zodiak yang Patut Dijadikan Teladan, Tetap Berhati Baik Meski Sering Disakiti

Ilustrasi zodiak dengan hati emas (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Beberapa orang memiliki hati yang mulia sehingga luka sebesar apa pun tak dapat mengubah mereka.
Individu-individu ini tetap baik hati meskipun hidup tak adil. Kebaikan mereka bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan.
Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal karena kesabaran dan sifat baik mereka yang tak terbatas.
Seburuk apa pun perlakuan yang diterima, mereka tetap memilih kebaikan, seperti dilansir astrotalk.
1. Pisces
Pisces adalah jiwa yang murni. Mereka memandang dunia melalui lensa cinta dan pengertian.
Bahkan ketika orang-orang memanfaatkan dirinya, mereka percaya pada kesempatan kedua.
Mereka mudah memaafkan karena tahu bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing.
2. Libra
Libra membenci konflik. Mereka menginginkan keharmonisan dalam hubungan.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!