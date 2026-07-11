Ramalan Zodiak Leo 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Suasana hati zodiak leo seharusnya cukup baik hari ini. Secara umum, orang-orang akan bereaksi terhadap kecenderungan leo untuk memimpin. Tetapi, ini juga menunjukkan bahwa mereka mungkin cenderung melawan.

Leo mungkin memiliki kecenderungan untuk condong pada hal-hal yang tidak konvensional. Jalan yang harus diambil hari ini adalah yang mendorong keberagaman dan pemikiran revolusioner. Jadilah pelopor dalam setiap situasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan mengalami perkembangan positif di bidang percintaan pada hari ini. Terkait karir, atasan akan membantu meningkatkan prospek karir leo dan juga memberikan beberapa petunjuk.

Sementara itu, atasi rasa lesu dengan berolahraga dan beristirahat agar leo cepat merasa lebih baik. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo