Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa terhubung dengan orang-orang terkasih seperti keluarga. Berterima kasihlah kepada energi kosmik yang positif.

Hari ini, libra ingin menghabiskan waktu bersama dan berpetualang. Jangan ragu untuk mengemas tas dan mengajak orang-orang terkasih untuk pergi bersama. Momen ini akan dikenang selamanya.

Hari ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi zodiak scorpio. Sumber kegembiraan dan kesenangan scorpio hari ini adalah orang-orang terdekat.

Jika mereka mengganggu atau scorpio memiliki perselisihan dengan mereka, keadaan akan membaik. Selain itu, scorpio akan mendapatkan peningkatan gaji di tempat kerja atau memperoleh warisan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 11 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra mungkin akan tertarik kepada seseorang dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Terkait karir, tetaplah tenang dan jangan memaksakan pendapat meskipun libra sedang tidak sependapat dengan atasan.