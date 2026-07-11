Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Kepercayaan diri zodiak leo akan meningkat hari ini. Sifat ekstrovert dan optimisme akan membantu leo memikat orang-orang di sekitar dan memperluas lingkaran sosial.
Hari ini mungkin akan menjadi hari yang penuh peristiwa dan peluang menguntungkan yang akan sulit leo tolak.
Zodiak virgo mungkin mengalami perubahan suasana hati dan juga merasa kekurangan energi. Virgo mungkin merasa lelah secara mental karena harus menangani banyak hal sekaligus. Tenang saja dan jalani semuanya satu demi satu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo akan mengalami perkembangan positif di bidang percintaan pada hari ini. Terkait karir, atasan akan membantu meningkatkan prospek karir leo dan juga memberikan beberapa petunjuk.
Sementara itu, atasi rasa lesu dengan berolahraga dan beristirahat agar leo cepat merasa lebih baik. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya
Cinta Leo
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