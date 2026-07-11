Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, rencana-rencana zodiak aries yang tertunda akan segera diwujudkan. Jangan sampai mentolerir penundaan dan fokuslah pada solusi yang berorientasi pada hasil untuk masalahmu. Transit ini mendorong aries untuk mencapai kemajuan konkret dalam proyek-proyek yang dikerjakan.

Manfaatkan energi ini dan selesaikan beberapa tugas yang sudah lama tertunda. Semua usaha aries hari ini akan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan teman-teman.

Zodiak taurus akan mendapat beberapa tantangan hari ini. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui konfrontasi langsung dan jujur. Berita apa pun yang taurus terima dari tempat yang jauh, mungkin tidak menguntungkan.

Gunakan hari ini untuk berhenti sejenak dan merenungkan hidup. Menghabiskan waktu sendirian akan membuat taurus mendapatkan tujuan baru sekaligus meningkatkan kepercayaan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries akan memikirkan seseorang yang baru saja ditemui, namun waspadalah bahwa ini mungkin hanya ketertarikan sesaat. Terkait karir, berbicaralah dengan atasan mengenai kenaikan gaji saat aries tengah mengalami kesulitan keuangan.