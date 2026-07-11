Ramalan Zodiak Aries 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)
JawaPos.com - Tiba-tiba, zodiak aries menemukan kembali energi dan siap beraksi. Tingkatkan kecepatan dan jangan biarkan apa pun menghalangimu.
Jika terjadi perselisihan dengan orang lain, cobalah untuk tetap fokus pada pelajaran yang didapat dari situasi tersebut, daripada terus memikirkan aspek negatifnya. Bawa semuanya ke level yang lebih tinggi dan jangan takut untuk menyarankan perubahan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries akan memikirkan seseorang yang baru saja ditemui, namun waspadalah bahwa ini mungkin hanya ketertarikan sesaat. Terkait karir, berbicaralah dengan atasan mengenai kenaikan gaji saat aries tengah mengalami kesulitan keuangan.
Sementara itu, manfaatkan energi yang menyegarkan ini untuk menghirup udara segar dan berolahraga. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.
Cinta Aries
Hari ini, aries memikirkan seseorang yang baru saja ditemui sepanjang hari. Ingatlah bahwa ini mungkin hanya ketertarikan sesaat, jadi biarkan perasaan ini mereda sebelum aries bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Hari ini adalah hari yang penuh dengan perasaan kuat dan pikiran yang melayang-layang.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!