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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 11 Juli 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

 
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces mungkin dapat mengekspresikan diri dengan lebih baik. Hal ini akan membantu Pisces mendapatkan respons positif dari orang lain. Mereka mungkin cenderung lebih memahami Pisces. 

Para profesional akan memiliki cara berpikir yang sangat kreatif. Ini mungkin terbukti sangat positif untuk pertumbuhan karir Pisces. Secara intelektual, Pisces mungkin akan menonjol dan hal ini tentu akan memberi kepuasan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces perlu menjelaskan kesalahpahaman dan menemukan cara untuk meredakan ketegangan dengan pasangan. Terkait karir, habiskan waktu bersama rekan kerja dan jadikan kesempatan ini untuk mengenal kolega dan atasan lebih baik.

Sementara itu, lakukan yoga yang memungkinkan Pisces untuk merasakan ketenangan dan kedamaian pada pikiran dan tubuh. Terkait keuangan, bisnis Pisces akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Pisces

Mungkin, akan sulit untuk membahas masalah dengan pasanganmu hari ini. Pisces sedang terburu-buru atau tidak ingin membicarakan sesuatu yang sangat disukai pasangan. 

Bagaimanapun, percakapan yang gagal dapat menyebabkan konflik dan suasana hati yang buruk. Sebaiknya berusahalah untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Temukan cara untuk meredakan ketegangan, karena menghindarinya tidak akan berhasil.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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